Bursa'da firari ayı hala bulunamadı: Mahalleli yakalanmasını bekliyor

Bursa’da dün bir barınaktan kaçan ayı henüz bulunamadı. Boğazköy Mahallesi sakinleri ayının yakalanmasını bekliyor.

Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir ayı. Fotoğraflar: AA

Karacabey ilçesindeki barınağa yakın Boğazköy Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde ayı gören vatandaşlar durumu Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bursa Şube Müdürlüğü’ne bildirmişti.

Devrilen bir ağacın üzerinden kaçtığı tahmin edilen ayının yakalanması için arama jandarma, Doğa Koruma ve Çevre Timi’yle Milli Parklar Müdürlüğü’ne bağlı 30 personelden oluşan ekiple devam ediyor.

Ayının son görüldüğü barınağa yakın bölgedeki Boğazköy Mahallesi’nden vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda kaçan bozayıya ait olduğu anlaşılan bazı eski izlere ulaşıldığı öğrenildi.

Bölgeye bırakılan yemlere de henüz dokunulmadığını tespit eden ekipler, arama çalışmalarında dron da kullanıyor.

Belli aralıklarla çevredeki camilerden vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarı yapılıyor.

Mahalleli ayının yakalanmasını bekliyor

Boğazköy Mahalle Muhtarı Şenol Kuş, ayıyı arama çalışmalarının sürdüğünü belirterek vatandaşların az da olsa tedirgin olduğunu söyledi.

Kuş, çevredeki sulak alanlarda ayının izinin kaybedildiğini belirterek şöyle konuştu:

“Büyük ihtimalle bizim mera bölgesine kaçtı. Biraz sulak bir bölge olduğu için izini kaybettirdi.

Bir an evvel yakalanmasını bekliyoruz. Her ne kadar rahat olsak da bir korku var, sonuçta yabani bir hayvan. Yetkililerin bir an evvel yakalamasını ve yerine götürülmesini bekliyoruz.

Sosyal medya aracılığıyla köylülerimizle irtibattayız, durumu bildirdik ama anonslarla da haber verdik. Duymayan kalmadı. Herkes özellikle geceleri dikkat ediyor, yalnız başına çıkmamaya gayret ediyor.”

‘Ayılara Özgürlük Projesi’ kapsamında ilçede 1994’te ayı barınağı kuruldu. Gelir elde etmek için sokaklarda oynatılan ayılar bu barınağa yerleştirildi. Şu anda en az 70 bozayı yaşıyor.