Bursa'da ayı barınaktan kaçtı: Aranıyor

Bursa’da barınaktan kaçan bir ayı aranıyor. Ayının Boğazköy Mahallesi’nde gezdiği anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir ayı. Fotoğraflar: AA

Karacabey ilçesindeki barınağa yakın Boğazköy Mahallesi’nde sabah saatlerinde ayı gören vatandaşlar durumu Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bursa Şube Müdürlüğü’ne bildirdi.

Bölgede 10 hektar alandaki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde devrilen bir ağacın üzerinden aşarak kaçtığı tahmin edilen ayının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ayının Boğazköy Mahallesi’nde gezdiği anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Boğazköy Mahallesi Muhtarı Şenol Kuş sabah saatlerinde bir arkadaşının gürültü üzerine ayıyı fark ettiğini belirterek şöyle konuştu:

“Ben de ayı barınağına bilgi verdim. Barınaktaki arkadaşlarla ayıyı köyün çıkışında gördük.

Ayıyı barınağa doğru yönlendirip götürmeye çalışırken karşıdan gelen araçların ürkütmesiyle ayı orman istikametine kaçtı.

Şu an ayının izleri saptandı. Mera bölgesinden Bayramdere istikametine gittiği düşünülüyor. Barınakta devrilen bir ağacın üzerine çıkıp kaçtığı tahmin ediliyor.”

‘Ayılara Özgürlük Projesi’ kapsamında ilçede 1994’te ayı barınağı kuruldu. Gelir elde etmek için sokaklarda oynatılan ayılar bu barınağa yerleştirildi. Şu anda en az 70 bozayı yaşıyor.