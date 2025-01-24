Bursa'da firari ayı sekiz gün sonra bulundu

Bursa’da barınaktan kaçan boz ayı sekiz gün sonra bulundu. Uyutulan firari ayı barınağa teslim edildi.

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Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nden 16 Ocak’ta kaçtıktan sonra Boğazköy Mahallesi’nde görülen ve bir daha izine rastlanılamayan ayı Longoz Ormanları’nda görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bursa Şube Müdürlüğü ekipleri yeri belirlenen ayıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, kaçan bozayıyı uyuşturucu iğneyle bayıltıp yeniden merkeze getirdi.

‘Ayılara Özgürlük Projesi’ kapsamında ilçede 1994’te ayı barınağı kuruldu. Gelir elde etmek için sokaklarda oynatılan ayılar bu barınağa yerleştirildi. Şu anda en az 70 bozayı yaşıyor.