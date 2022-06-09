Bursa’da bataklıkta bitkin halde bulunan yavru boz ayı tedaviye alındı

Bursa’da Uluabat Gölü kıyısında bitkin halde bulunan yavru boz ayı için ekipler seferber oldu.
Nilüfer ilçesindeki Fadıllı Mahallesi’nde göl kenarında ayı yavrusunun dolaştığını gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, çevrede yaptığı aramada yavruyu göl kenarındaki bataklıkta bitkin halde buldu.
Ayı, tedavisi için Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.