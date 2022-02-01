Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bitcoin kritik direnç noktasında

En büyük kripto para birimi Bitcoin, 22 Ocak’ta gördüğü 32 bin dolarlı seviyelerin ardından istikrarlı bir şekilde yükselişini sürdürüyor.

Teknik göstergelerse BTC’nin ulaştığı 38 bin 500 dolarlı seviyelerde kuvvetli bir dirençle karşı karşıya kalabileceğine işaret ediyor.


Grafik: Tradingview

Bitcoin’in 69 bin dolardan gerilemesiyle başlayan trend çizgisi, Bitcoin’in 20 günlük hareketli ortalamasıyla 39 bin dolar seviyesinde kesişti. Analistler BTC’nin bu seviyelerde konsolide olduğunu belirtiyor.

Küresel finans kuruluşlarından Goldman Sachs’ın stratejistleri geçen hafta Bitcoin’in artık geleneksel piyasalarla çok daha fazla birlikte hareket ettiğini ve bunun ‘çeşitlilik’ avantajını yok ettiğini savunmuştu. Raporda, kripto paraların kullanımının yaygınlaşmasının fiyatlarını yükselteceğine dair öngörülere karşı şüpheli olunduğu belirtilmiş ve merkez bankalarının faiz artışlarının kripto paraları önemli oranda etkileyebileceğinin altı çizilmişti.

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