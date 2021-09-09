Bitcoin bir ülkede daha yasal hale geldi

Ukrayna meclisi kripto paraları yasal hale getiren düzenlemeyi kabul etti. Oybirliğiyle alınan karar, devlet başkanı Volosimir Zelenski’nin imzasıyla yürürlüğe girecek.

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Orta Amerika ülkesi El Salvador Bitcoin’i resmî para birimi olarak kabul eden ilk ülke olmuştu. İki hafta önce Küba kripto paraları tanıyan bir yasayı geçirmişti. Panama’nın da yakında kripto paralarla ilgili bir düzenleme yapması bekleniyor.

Ukrayna’da Bitcoin El Salvador’da olduğu gibi resmî ödeme aracı olarak kabul edilmeyecek. Yeni düzenlemeyle, yatırımcılara Bitcoin ve diğer kripto paralardaki dolandırıcılığa karşı yasal koruma sağlanmış olacak.

Ülkede daha önce de kripto para işlemlerine yönelik kısıtlama bulunmuyordu. Şirketlerin kripto para işlemleri ise sıkı denetim altındaydı.

Ukrayna ayrıca merkez bankasının dijital para birimi çıkarması için ödeme sistemlerini de modernize ettiğini duyurdu.