Bitcoin, Binance ABD’de 3 bin dolar ucuza satılıyor

Bitcoin, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’ın ABD pazarında, serbest piyasa fiyatından yaklaşık 3 bin dolar daha ucuza satılıyor.

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Binance, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) 5 Haziran’da şirkete ve kurucusu Changpeng Zhao’ya dava açmasının ardından darbe aldı.

17 Haziran’da Binance, Hollanda’dan çekileceğini açıklarken, 18 Haziran’daysa şirket hakkında Fransa’da ‘kara para aklama’ soruşturması açıldı. Bu gelişmelerin ardından birçok ülkeden benzer haberler geldi.

29 Haziran’daysa Binance’ın Avrupa bankacılık ortağı ‘Paysafe Payment Solutions’, 25 Eylül’den itibaren Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde (AEB) kripto para borsasına desteği bırakacağını açıkladı.

Bu gelişmeler, Binance’in ABD pazarındaki fiyatları da altüst etti.

Hesapta zaten parası olan alabilir

Bitcoin serbest piyasada 30 bin 100 dolar seviyesinde ilerliyor. Kripto para medyası Cointelegraph’ın haberine göre Bitcoin’in Binance ABD’deki satış fiyatıysa 27 bin 500 dolar civarında yani serbest piyasadan yaklaşık 3 bin dolar daha ucuz.

Diğer önemli kripto para birimlerinden Ether de serbest piyasadan ucuza satılıyor. Serbest piyasada 1855 dolar seviyesinden işlem gören Ether, Binance’de 1695 dolardan satılıyor.

Daha az yaygın olan diğer kripto para birimleri de benzer şekilde serbest piyasadan daha ucuza satılıyor.

Binance’e açılan dava, getirilen veya getirilmesi muhtemele kısıtlamalardan dolayı kullanıcılar kripto paralarını daha ucuza satıyor. Ama bu ‘ucuzluktan’ herkes yararlanamıyor. Kısıtlamalardan dolayı bir aydır Binance’e yeni para giremiyor. Kısıtlamadan önce hesabında parası olanlar ucuza kripto para alabilir.