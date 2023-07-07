Binance şimdi de iç kriz yaşıyor

Dünya çapında ülkelerin düzenleyici kurumlarının soruşturması altında olan Binance, iç sıkıntılarla da boğuşuyor. Soruşturmalar, kurumda üst düzey istifaları getirdi.

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Dünyanın en büyük kripto para borsası, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) 5 Haziran’da şirkete ve kurucusu Changpeng Zhao’ya dava açmasının ardından darbe aldı.

17 Haziran’da Binance, Hollanda’dan çekileceğini açıklarken, 18 Haziran’daysa şirket hakkında Fransa’da ‘kara para aklama’ soruşturması açıldı.

Bu gelişmelerin ardından birçok ülkeden benzer haberler geldi.

29 Haziran’daysa Binance’ın Avrupa bankacılık ortağı ‘Paysafe Payment Solutions’, 25 Eylül’den itibaren Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde (AEB) kripto para borsasına desteği bırakacağını açıkladı.

Bu baskı ve soruşturmalar, Binance’ın iç sıkıntılar yaşamasına yol açtı.

Önce şirketin soruşturmalarla ilgili süreci yönetmesi için göreve aldığı Matthew Price istifa etti. Daha sonraysa yine üst düzey isimlerden istifa haberleri geldi.

ABD merkezli Fortune dergisinin haberine göre genel hukuk danışmanı Hong Ng, baş strateji sorumlusu Patrick Hillmann ve başkan yardımcısı Steven Christie istifalarını duyurdu.

Fortune, bu istifaların Binance için yönetim ve stratejik kriz anlamına gelebileceğini yazdı. Ayrıca bu durumun devletlerin baskını artıracağının da altı çizildi.