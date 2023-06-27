Binance, pazar payında da kayıp yaşıyor

Araştırma şirketi Kaiko’nun verilerine göre, artan incelemelerinin etkisiyle Binance’in pazar payı bir yılın en düşük seviyesine yaklaşıyor.

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Bloomberg haberinde yer alan verilere göre, Binance’in spot alım satım pazar payı, 19 Haziran’a kadar olan dönem için yüzde 56 olarak gerçekleşti.

Bu oran, kripto borsasının pazar payının yüzde 53,7’ye düştüğü Ağustos 2022’den bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi.

Dünyanın en büyük kripto para borsası, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) 5 Haziran’da şirkete ve kurucusu Changpeng Zhao’ya dava açmasının ardından darbe aldı.

Binance ve benzeri kripto borsalarının üzerindeki baskı, BlackRock Inc. gibi geleneksel finans oyuncularının, spot Bitcoin ETF çıkartmak için izin başvurusunda bulunmasının ardından arttı. SEC tarafından dava edilen ABD merkezli Coinbase’in ocaktaki yüzde 7,6’lık pazar payı haziranda yüzde 6,8’e düştü.

Kaiko’ya göre Binance’in ABD kuruluşu, CFTC ve SEC’in açtığı davalardan sonra neredeyse tüm pazar payını kaybetti.

Binance’in pazar payının zarar görmesinde, şirketin martta bir promosyon durdurması da etkili olmuştu.