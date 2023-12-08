Kadıköy’de otomobiliyle, bisikletli Doğanay Güzelgün’e çarparak ölümüne neden olan Temel Ünlü’nün yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü.

‘Tutukluluk haline devam’ kararı veren mahkeme dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.

Fotoğraflar: Neyran Elden

Anadolu 49’uncu Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Temel Ünlü katıldı. Duruşmada, maktul Doğanay Güzelgün’ün ailesiyle taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada, savunması alınan sanık Ünlü, olay tarihinde sahil yolunda aracıyla ilerlerken Bostancı İDO İskelesi’ne yaklaştığı sırada önünde bir bisiklet gördüğünü ifade ederek, “Frene bastım, direksiyonu sağa kırdım fakat durmadım, çarptım” dedi.

Kazanın ardından durduğunu ve arabadan indiğini anlatan Ünlü, “Çevrede başka bisikletli şahıslar vardı. Benim üzerime doğru yürüdüler. Ben de korktum ve yaya olarak olay mahallinden kaçtım. Medyada bu olay cinayet şeklinde lanse edilince korktuğum için hemen teslim olmadım. Daha sonrasında avukatlarımla Anadolu Adliyesi’ne geldim ve teslim oldum. Pişmanım” diye konuştu.

Söz verilen Güzelgün’ün ailesinin avukatları sanığın eyleminin ‘olası kast altında öldürme’ suçunu oluşturduğunu, bu nedenle görevsizlik kararı verilerek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme ara kararında Ünlü’nün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme, iddianame ve dosya kapsamına göre, sanığa yüklenen ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçunun vasfının değişerek ‘olası kastla kasten öldürme’ suçunu oluşturabileceğini belirtti.

Bu kapsamda görevsizlik kararı veren mahkeme, dava dosyasının ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Ne olmuştu?

Bostancı Sahil Yolu’nda 18 Temmuz’da Temel Ünlü yönetimindeki 34 GNE 745 plakalı otomobil, bisikletli Doğanay Güzelgün’e çarpmış, ağır yaralanan Güzelgün kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Tanıklardan Berk Okyay ve Ahmet Erkin Sert Diken’e konuşmuş, sürücünün kazadan sonra kaçtığını söylemişti: “Şahıs yanındaki kız arkadaşını da bırakıp kaçtı. Kadın da şahsın uyuşturucu tedavisi gördüğünü söyledi zaten. 20 dakika içinde suçu üstlenen biri geldi. Emniyet MOBESE kameralarından cinayeti işleyenin gelen kişi olmadığını tespit etti. Ben de o olmadığı yönünde ifade verdim.“

Olay yerinden kaçan ve 71 gün sonra Anadolu Adliyesi’ne giderek teslim olan Ünlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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