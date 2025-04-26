Bir sihirbazlık hikayesi



Sadece erkek sihirbazları kabul ettiği dönemde ‘Magic Circle’a dahil olabilmek için erkek kılığına giren, cinsiyeti ortaya çıkınca kulüpten atılan kadın, 30 yıl sonra üyeliğini geri kazandı.

Fotoğraf: Jenny Winstanley ve Sophie Lloyd

İngiltere Kralı Charles dahil dünya genelinde 1700 üyesi bulunan kulüp, ‘sihirbazlık numaralarını gizli tutmalarına güvenilemeyeceği’ gerekçesiyle 1990’lı yıllara kadar kadınları üyeliğe kabul etmiyordu.

Kulübe katılmayı kafaya koyan kadın sihirbaz Sophie Lloyd, arkadaşı Jenny Winstanley’nin yardımıyla erkek kılığına girdi. Hugh Grant’in saçına benzeyen bir peruk yaptırdı. Daha güçlü bir yüz ve çene hattı elde etmek için de biraz destek… Sonra da boğazı ağrıdığı için konuşamayan ‘Raymond’ adında bir erkekmiş gibi davrandı.

Zamanla kulüp, kadınlara da açıldı. Çok geçmeden Lloyd da cinsel kimliğini ifşa etti. Ancak kulüp, aldatmacayı affetemedi ve Lloyd’u üyelikten çıkardı.

Kulübün ilk kadın başkanı Laura London, geçen yıl Lloyd’un hikayesinden haberdar olunca kendisiyle irtibata geçmek istedi. Çünkü bunun anlatılması gereken bir hikaye olduğunu düşünüyordu.

Lloyd önce kimliğini açıklamaktan çekinse de sonunda London’ın teklifini kabul etti.

Sophie Lloyd (solda 1991’de, sağda 2025’te)

Lloyd, şu anda 60’lı yaşlarında ve İspanya’da yaşıyor.

Kendisine yardım eden arkadaşının artık hayatta olmaması nedeniyle kulübe dönüşünü hem acı hem de tatlı bulmuş: “Jenny yaşasaydı çok sevinirdi. Çok duygulandım.”

Lloyd, Magic Circle’ın üye profilinin çok değiştiğini eklemeyi de ihmal etmedi: “Benim zamanımda hepsi çizmeli ve takım elbiseliydi. Şimdi ise dövmeleri, kapüşonlu üstleri, spor ayakkabıları ve piercingleri var.”