Bir seçim klasiği: Ünlüler sandık başında

Tüm Türkiye yerel seçimler için sandık başında. Ünlüler de oylarını kullandı.

Tüm Türkiye yerel seçimlerde oy kullanmak için sabahın erken saatlerinde yollara döküldü. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de ünlülerin hangi sandıkta ve nasıl oy kullandığıysa merak konusu oldu.

Cem Yılmaz Levent’teki Lütfi Banat İlkokulu’nda oy kullandı. Şovmen “Her sene ‘Sandık başında kırdı geçirdi’ diyorlar. Bir şey yaptığım yok.” sözleriyle yine çevresindekileri kırdı geçirdi.

Cem Yılmaz

Tuğba Özay oy kullanmaya giden ünlüler arasındaydı.

Tuğba Özay

Hande Erçel, oyunu kullandıktan sonra muhabirlere “Hepimiz için hayırlısı olsun” diyerek sandıktan ayrıldı.

Hande Erçel

İlker Aksum, Beşiktaş Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 1290 nolu sandıkta oyunu kullanırken görüldü.

İlker Aksum

İkinci çocuğuna olan hamileliğinin son zamanlarındaki Cemre Kemer erkenden sandığa giden ünlülerdendi. Sanatçı kendi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve “Gerçekten zor yürüyorum bu bana yapılır mı?’“diyerek oy kullanacağı okula giden merdivenleri gösterdi.

Cemre Kemer

İclal Aydın komşusuyla erken saatlerde oy kullandığını sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu.

İclal Aydın

Gökçe Bahadır oy kullandığı anı sosyal medya hesabından “Görev tamamlandı” mesajıyla paylaştı.

Gökçe Bahadır

Tiyatro ve dizi oyuncusu Tülin Oral, Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oy kullanırken görüntülendi.

Tülin Oral

Esra Erol, eşiyle birlikte oy kullanmaya gitti ve yaptığı paylaşımla oyunu kullandığını ilan etti.