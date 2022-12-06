Lady Gaga’nın köpeklerini gezdirirken vurulmuştu: Saldırgan 21 yıl ceza aldı

Yaklaşık iki yıl önce Lady Gaga’nın bulldog cinsi köpeklerini gezdiren Ryan Fischer’ı göğsünden vurup köpekleri kaçıran adam 21 yıl hapse mahkum oldu.

Ryan Fischer Fotoğraf: Instagram

Ryan Fisher, Lady Gaga’nın değil de herhangi birinin köpeklerini ya da kendininkileri gezdirirken vurulsaydı mahkeme yine 21 yıla hükmeder miydi? Muhtemelen evet.

Yine de davanın gündemde kalıp titizlikle takip edilmesi biraz da bu sayede oldu.

Ryan Fisher, 24 Şubat 2021’de, Hollywood’da Lady Gaga’nın üç köpeğini gezdirirken, mahallede pahalı köpek avına çıkan hırsızların radarına girdi. Pahalı köpekleri bulup, çalıp ya da kaçırıp satan çete, gözüne üç bakımlı bulldog cinsi köpeği kestirmişti.

‘Ölümüne’ korudu

Ryan Fisher, Gaga’nın çok düşkün olduğu köpekleri vermemek için lafın gelişi değil gerçekten ‘ölümü göze aldı.’

Göğsüne dört kurşun yiyen 42 yaşındaki Ryan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken hırsızlar Koji ve Gustavo’yu alıp kaçtı, Miss Asia adlı üçüncü köpeği alamadı.

Dün Los Angeles’ta görülen mahkemede, Fischer’a ateş eden 20 yaşındaki James Howard Jackson 21 yıl hapis cezası aldı.

Onlar ölseydi kendimi affedemezdim

Ryan Fisher, mahkemede saldırganla yüzleşti ve ona şunları söyledi: “Beni vurdun ve ölüme terk ettin. Bu olay ikimizin de hayatını değiştirdi. Saldırıdan sonra sağlığımla ilgili çok zor günler geçirdim. Yine de ama seni ve saldırıya karışan herkesi affediyorum.”

Fischer, Jackson’a köpeklere zarar vermediği için teşekkür etmeyi de ihmal etmedi ve “onlar ölseydi kendimi affedemezdim” dedi.