Lady Gaga’nın köpeklerinin kaçırılmasıyla ilgili beş kişi gözaltında

ABD’li şarkıcı Lady Gaga’nın köpeklerinin çalınması ve köpek bakıcısının saldırıya uğramasıyla bağlantıları tespit edilen beş kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: New York Post

Şubat ayında, Los Angels kentinde ünlü şarkıcının Fransız bulldog köpekleri ‘Koji’, ‘Miss Asia’ ve ‘Gustavo’‘yu gezdiren Ryan Fischer’a ateş edilmiş, Koji ve Gustavo adlı köpekleri alan saldırganlar Miss Asia’yı alamadan kaçmıştı. Lady Gaga köpeklerinin getirilmesi halinde 500 bin dolar para ödülü vereceğini açıklamış, köpekler saldırıdan birkaç gün sonra bir kadın tarafından polise teslim edilmişti.

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Los Angeles Polisi, zanlılardan üçünün cinayete teşebbüsle suçlandığını açıkladı. Diğer iki ismin bu üç kişiye yardım ettikleri belirtilirken, beşinin de köpeklerin Lady Gaga’ya ait olduğunu bilmediklerinin tahmin edildiğini duyurdu.