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Yaramazlara biraz batar!

Bir bankanın kuruluş izni iptal edildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kasa Katılım Bankası AŞ’nin kuruluş iznini iptal etti.

Fotoğraf: AA

Resmi Gazete’de yayınlanan BDDK kararında şunlar dendi: “Kurulun 07 Temmuz 2022 tarih ve 10263 sayılı kararıyla kuruluş izni verilen Kasa Katılım Bankası AŞ’nin 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10’uncu maddesi ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ve Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7’nci maddesinde yer alan süreler içerisinde kanun ve yönetmelik uyarınca kuruma geçerli bir faaliyet izni başvurusu yapılmamış olması nedeniyle kuruluş izninin Kanunun 11’inci maddesinin b ve c bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir.”


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