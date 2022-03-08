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Yaramazlara biraz batar!

Binance, Rusya’da Mastercard ve Visa’yla işlem yapmayı durduruyor

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, yarından itibaren Rusya’da çıkarılan Mastercard ve Visa kartlarıyla işlem yapmayacağını duyurdu.

Binance
Fotoğraf: Reuters

ABD merkezli finansal hizmet şirketleri Visa ve Mastercard, cumartesi günü Rusya’daki operasyonlarını askıya aldıklarını açıklamıştı.


Rusya’ysa bu hamleye, Çin ulusal ödeme sistemi UnionPay ve Rus ödeme sistemi Mir’i kullanan kartlar çıkartmak için çalışmalara başlandığını duyurarak karşılık vermişti.

Binance geçen hafta ayrıca Rusya’daki kullanıcıların platforma erişimlerini yasaklamayacaklarını dair bir açıklama yapmıştı.

Batı medyasındaysa Rus oligarkların yaptırımlara hedef olmamak için kripto para kullanabileceğine dair haberler sıklıkla yer almaya devam ediyor.

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