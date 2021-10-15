Bill Clinton hastaneye kaldırıldı

Eski ABD başkanı Bill Clinton’ın (75) ‘Covid-19 kaynaklı olmayan enfeksiyon’ nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

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Sözcüsü Angel Urena, 1993-2001 yılları arasında görev yapan Clinton’ın salı günü California eyaletindeki UC Irvine Tıp Merkezi’ne kaldırıldığını, moralinin iyi olduğunu söyledi. Clinton’ın sağlık sorunuyla ilgli ayrıntılı bilgi paylaşılmadı; doktorları antibiyotik ve sıvı verildiğini, gözlem için hastanede tutulduğunu açıkladı.

Açıklamada, iki günlük tedavi sonrasında kan değerlerinde toparlanma olduğu, antibiyotik tedavisine olumlu yanıt verdiği belirtildi.

CNN International’ın haberinde ise eski başkanın idrar yolu enfeksiyonuna yakalandığı ve enfeksiyonun kana karıştığı, ‘sepsis’ nedeniyle hastanede olduğunu duyurdu.

2004’te bypass ameliyatı olan, 10 yıl sonra da tıkalı bir damarı açılan Clinton’ın doktorlarının New York kentindeki kardiyologla temas halinde olduğu, yakında taburcu edileceği bilgisi de aktarıldı.

42’nci ABD başkanı, o koltuğa oturmadan önce Arkansas valiliği yapmıştı.