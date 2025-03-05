Bilim insanları yünlü fare üretti

ABD’de soyu tükenen mamut benzeri canlılar üretmeyi hedefleyen bir şirket yünlü fare üretti.

Fotoğraf: The Guardian

Euronews‘ün haberine göre ABD’li biyoteknoloji şirketi Colossal Biosciences, fare embriyolarında aynı anda yedi geni düzenleyerek uzun, kalın ve yün gibi tüylere sahip fareler ürettiğini duyurdu. Ekstra yünlü kemirgenlere ‘Colossal yünlü fare’ adı verildi.

Colossa’ın nihai hedefi 4 bin yıl önce soyu tükenen mamut benzeri yaratıklar tasarlamak.

Elde edilen sonuçlar çevrimiçi olarak paylaşıldı ama henüz hakemli bir dergide yayımlanmadı.

Nasıl bir yöntem?

Colossal ekibi, farelerde kıl dokusu ve yağ metabolizmasıyla ilgili genleri belirlemek için DNA veritabanlarını inceledi. Colossal’ın baş bilim insanı Beth Shapiro, bu genetik varyasyonların zaten bazı farelerde mevcut olduğunu ama hepsini tek bir farede birleştirdiklerini söyledi.

Bir sonraki hedef: Asya filleri

Colossal, sürecin çalışıp çalışmadığını doğrulamak için öncelikle fareler üzerinde deney yaptıklarını ve ardından yünlü mamutların en yakın akrabaları olan Asya fillerinin embriyolarını düzenleyeceklerini belirtti.

Ama Asya fillerinin de nesli tükenme tehlikesi altında. Bu nedenle Colossal CEO’su Lamm, birçok bürokratik engele takılacakları görüşünde.

Şirket şu ana kadar 400 milyon doların üzerinde yatırım topladı.

Bazı bilim insanları bu çalışmaya şüpheyle yaklaşıyor.

‘Soyu geri getirmekten ziyade türü değiştirmek’

Montana Üniversitesi’nden yaban hayatı ve çevre uzmanı Christopher Preston “Bir Asya filinin tüy yapısını değiştirebilir ya da onu soğuğa daha dayanıklı hale getirebilirsiniz ama bu bir yünlü mamutu geri getirdiğiniz anlamına gelmez. Sadece bir Asya filini değiştirmiş olursunuz” diyor.