Araştırma: Fareler insanlar gibi hayat kurtarıyor

Bilim insanlarının son araştırmasına göre fareler, tıpkı insanlar gibi birbirlerini ‘hayata döndürmeye’ çalışıyor.

Fotoğraf: Science / Independent Türkçe

Hakemli dergi Science’ta yayınlanan çalışmada bir fare anesteziyle geçici olarak bilinçsiz hale getirildi, başka bir fareyse ‘seyirci’ olarak aynı ortama kondu.

Independent‘in aktardığına göre izlemeye alınan farenin, baygın partnerini sürekli uyandırmaya çalıştığı görüldü.

Fare işe önce partnerini koklamak ve bakım yapmakla başladı. Daha sonraysa ağzını veya dilini ısırmaya başladı. En sonundaysa solunum yollarını açmak için partnerinin dilini dışarı çekmeye çalıştı.

Çalışmaya daha sonra baygın bir farenin ağzına küçük bir plastik top koymakla devam edildi. Buradaysa refakatçi farelerin topu çıkarmayı başarıp hayat kurtarma rutinine devam etme oranı yüzde 80’e ulaştı.

Araştırmacılar bunun insanların ilk yardım prosedürlerini anımsattığına dikkat çekiyor.

İlk değil

Bilim insanları memelilerin birbirlerine yardım etmesini ilk kez belgelemiyor.

Daha önce de şempanzelerin yaralı arkadaşlarına yardım ettiği, yunuslarınsa zor durumdaki sürü üyelerini nefes almalarını sağlamak için yüzeye doğru ittiği ortaya çıkmıştı.