Bilim insanları: Spermleri dondurularak koalaların neslinin tükenmesi önlenebilir

Avustralyalı bilim insanları, nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinde yer alan koalaların sperminin dondurularak yok olmaktan kurtarılabileceğini açıkladı.

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Avustralya, sayıları son yıllarda önemli ölçüde azalan koalaları, şubat ayında, doğu kıyılarının büyük bölümünde nesli tükenmekte olan hayvanlar listesine dahil etmişti. Geçen yıl Yeni Güney Galler’de yapılan bir inceleme sonucunda acilen önlem alınmadığı takdirde 2050 yılında koalaların neslinin tükenebileceği tespiti yapılmıştı.

Yeni Güney Galler eyaletindeki Newcastle Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, toplanan spermlerin saklanması için laboratuvar kurulmasını önerdi. Dondurulan spermlerin üreme programlarında kullanılarak koalaların neslinin tükenmesine engel olmaya ve genetik çeşitliliğin zenginleştirilmesine yardımcı olacağının altını çizdi.

Son yıllardaki orman yangınlarında on binlerce koalanın öldüğünü anımsatan Dr. Ryan Witt, bu yöntemin maliyetinin yüksek olmayacağını belirterek, “Bu tür doğa olaylarında koalalar ölmeye devam ederse geri getirmek imkansız olur. Dondurulmuş spermleri saklamak çok iyi bir fikir” dedi.

Avustralya’da, koala spermi toplanabilecek 16 hayvan hastanesi ve park olduğu belirtildi.