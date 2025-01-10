Bilge Sitesi davası: MHP’li eski Osmaniye belediye başkanına iki günde tahliye

6 Şubat depremlerinde Osmaniye’de 105 kişiye mezar olan Bilge Sitesi davasında, aralarında MHP’li eski Belediye Başkanı Kadir Kara’nın da olduğu üç kişiye adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.

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Osmaniye 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde 8 Ocak’ta görülen duruşmada, Osmaniye Belediyesi’nde aynı zamanda belediyenin İmar Müdürü de olan Kadir Kara, eski İmar Müdürlüğü görevlisi Sevinç Ayşe Argun ve fenni mesul Haluk Koç’a 21’er yıl hapis cezası verilmişti.

Üç ismin avukatları karara itiraz etti.

İtirazları değerlendiren Osmaniye 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Kara ve Koç’a tahliye kararı verdi. Argun hakkındaki yakalama kararının da kaldırılmasına hükmetti.

Mahkeme kararına gerekçelerini de şöyle sıraladı:

* Sanıkların kaçma ve delilleri karartma şüphesi olmaması.

* Üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atfedilen suçla ilgili olarak tali kusurlu olmaları.

* Tutuklamadan beklenen faydanın diğer adli kontrol kararlarıyla da yerine getirilebilecek olması.

Heyet, sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağını da içeren adli kontrol kararı verdi.

Ne olmuştu?

Osmaniye’de 6 Şubat 2023’teki depremlerde yıkılması sonucu 105 kişinin öldüğü, altı kişinin de yaralandığı Bilge Sitesi’nin müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Binanın inşa edildiği dönemde İmar Müdürlüğünde görev yapan dört sanık hakkında açılan dava dosyası da ana davayla birleştirilmişti.

Görülen karar duruşmasında Kadir Kara, Haluk Koç ve Sevinç Ayşe Argun’a ‘bilinçli taksirle asli kusurla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 21’er yıl hapis cezası verilmiş, Kara ve Koç tutuklanırken, Argun hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.