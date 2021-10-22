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Yaramazlara biraz batar!

Bilecik Valiliği, zehirlenme şüphesiyle hastaneye yapılan başvurularla ilgili inceleme başlattı

Bilecik Valiliği, kentte yaşayan bazı kişilerin çeşitli sağlık şikayetleriyle hastaneye başvurması üzerine ilgili kurumlarca numune ve analiz çalışmaları başlatıldığını bildirdi.

Fotoğraf: AA

AA’nın valiliğin açıklamasından aktardığına göre dün gece saatlerinden itibaren karın ağrısı, bulantı ve kusma semptomları görülen kişilerin zehirlenme şüphesiyle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurduğu belirtildi.


Açıklamada, hastaneye başvuran kişilerin tedavilerinin yapılarak taburcu edildiği vurgulanarak acil serviste müşahede altında tutulan iki hastanın Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya tarafından ziyaret edildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, “Konu Valiliğimiz tarafından takip edilmektedir. Hastaların şikayet sebebiyle ilgili il sağlık müdürlüğü ve tarım ve orman il müdürlüğü ekiplerince numune ve analiz çalışmaları devam etmektedir” ifadesini kullandı.

Başvuranlar üniversite öğrencisi

DHA’nın haberine göre ise kentte hastanelere başvuranlar öğrenci. 100’e yakın üniversite öğrencisi, yurtta yedikleri yemek sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. 

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