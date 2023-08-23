Biden’dan Prigojin yorumu: Şaşırmadım

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Tver bölgesinde düşen özel uçak kazasıyla ilgili “Ne olduğunu bilmiyorum ama şaşırmadım” dedi.

Joe Biden. (Reuters)

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Moskova’dan St. Petersburg’a giden özel uçağın Tver bölgesinde düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirmişti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı da düşen uçakta Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in öldüğünü duyurmuştu.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran’da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı.

İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun araya girmesiyle sona ermişti.

AA’nın haberine göre California’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, konuya dair ilk yorumunda “Rusya’da Putin’in dahil olmadığı çok az şey var. Ancak bunun cevabını bilecek kadar bilgim henüz yok. Kazada ne olduğunu bilmiyorum ama şaşırmadım” diye konuştu.