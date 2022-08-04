Biden’a yapılan son Covid-19 testi de pozitif çıktı

ABD Başkanı Joe Biden’a yapılan son Covid-19 testinin pozitif çıktığı aktarıldı. Biden’ın doktoru Kevin O’Connor, “Başkan kendini iyi hissediyor” dedi.

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79 yaşındaki Biden’a 21 Temmuz’da yapılan ilk Covid-19 testi pozitif çıkarken 27 Temmuz’da yapılan iki testinde negatif çıkması sonrası karantinası sona ermişti. 30 Temmuz’da ise Biden’ın Covid-19 testi yeniden pozitife dönmüştü. O’Connor, Biden’ın testinin yeniden pozitif çıkmasını antiviral ilaç Paxlovid alan hastaların küçük bir yüzdesinde görülen ‘geri tepme’ vakası olarak tanımlamıştı.

Beyaz Saray doktoru Kevin O’Connor yayınladığı açıklamada, Biden’a yapılan son Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek “Başkan kendini iyi hissediyor. Bu sabahki test, Başkan’ın keyif aldığı hafif bir antrenmanı bitirmesinin ardından yapıldı” dedi.