Biden ‘yüreklere su serpti’: Kongre basılmayacak

Görevi 20 Ocak’ta Donald Trump’a devredecek ABD Başkanı Joe Biden, Kongre baskını göndermesinde bulundu: “Seçimler, barışçıl şekilde onaylanacak.

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6 Ocak 2021’de dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri, 3 Kasım 2020 seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla Washington’daki National Mall alanında protesto düzenlemişti.

Yürüyüşün ardından aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, seçim sonuçlarının onaylanmasına ilişkin oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Şiddet olaylarına sahne olan baskında biri polis beş kişi hayatını kaybetmiş, 1500 kişi yargılanmıştı.

Görevi 20 Ocak’ta yeniden başkanlığa seçilen Trump’a devretmeye hazırlanan Biden, Washington Post (WP) gazetesindeki yazısında Kongre baskınına dikkati çekerek “Bu yıl böyle utanç verici bir saldırı görmeyeceğimiz için mutlu olmalıyız” dedi.

Kongre baskınının yaşandığı gün olanların unutulmaması çağrısı yapan Biden “Dört yıl önce olanların tekrarının yaşanmasını kabul edemeyiz” diye yazdı.

6 Ocak 2021’de olanları ‘tarihi yeniden yazma hatta silme’ çabası görüldüğünü savunan Biden, bu konudaki endişeleri ciddiye almamanın ‘partizan takıntısı’ olduğunu belirtti.

Biden, şöyle devam etti: “Dört yılın ardından başkanlık ofisinden ayrılırken görevin barışçıl devrinin sağlanmasına saygı duymak ve Amerika’da el üstünde tuttuğumuz geleneklerin restorasyonunu sağlamak için elimden geleni yapmaya kararlıyım. Seçimler, barışçıl şekilde onaylanacak.”

Biden ayrıca Trump’ın görevi devralacağı törende bulunacağını kaydetti.