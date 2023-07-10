Biden Türkiye’nin İsveç kararını memnuniyetle karşıladı

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İsveç’in NATO’ya katılım protokolünü TBMM’ye iletme taahhüdünü memnuniyetle karşıladı.

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NATO üyeliği için uzun zamandır Türkiye’nin itiraz engelini aşmak için uğraşan İsveç, sonunda istediğine ulaştı. Türkiye, üyeliğe yeşil ışık yaktı.

Biden, konuya dair yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İsveç’in NATO’ya katılım protokolünü onaylamak üzere TBMM’ye iletme taahhüdü dahil Türkiye, İsveç ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından yayımlanan açıklamayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

“Avrupa-Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığı geliştirmek için Erdoğan ve Türkiye’yle birlikte çalışmaya hazırım” ifadesini kullanan Biden, İsveç’i NATO’nun 32’nci müttefiki olarak karşılamayı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.