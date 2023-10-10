Biden, Netanyahu’yu cesaretlendirdi: Bize yapılsaydı ezici bir karşılık verirdik

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya “Şu an size yapılanlar bize yapılsaydı ezici bir karşılık verirdik” demiş..

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CNN‘in haberine göre Biden ve Netanyahu telefonda görüştü.

Görüşmenin detaylarını bilen ABD’li bir yetkili CNN’e, Netanyahu’nun Gazze’ye girme planını gündeme getirdiğini Biden’ın da bunu yapmaması konusunda onu uyarmadığını söyledi.

Biden da Netanyahu’ya şöyle dediğini açıkladı: “İsrail’e şu an yapılan ABD’ye yapılsaydı hızlı, kararlı ve ezici bir karşılık verirdik.”

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti.

Bunun üzerine resmi savaş ilan eden İsrail, Gazze’yi ağır şekilde bombalıyor. Kara harekatının da an meselesi olduğu bildiriliyor.