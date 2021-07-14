Biden, Ankara büyükelçisi olarak eski Cumhuriyetçi senatör Jeff Flake’i önerdi

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye büyükelçisi olarak Arizona eyaletinin eski Cumhuriyetçi senatörü Jeff Flake’i önerdi.

Jeff Flake. Fotoğraf: Reuters

Uzun süre temsilciler meclisi ve senatoda Cumhuriyetçilerin bir üyesi olarak görev yapan Flake, Donald Trump’a eleştirileriyle biliniyordu.

Flake, senato tarafından onaylanması halinde 2019 yılında ABD’nin Ankara büyükelçisi olarak atanan David Satterfield’in yerine gelecek. Satterfield, Biden’ın Trump sonrası değiştirmediği az sayıdaki diplomattan birisiydi.

Adaylığının duyurulması sonrası açıklama yapan Flake şunları söyledi: ”ABD’nin uzun süredir NATO partnerimiz Türkiye’yle stratejik öneme sahip ilişkileri dikkate alındığında, bu görev için başkan Biden tarafından seçilmek onur ve gurur verici. Senato tarafından onaylanması durumunda yurt dışında ABD çıkarlarını temsil eden güçlü, deneyimli ve yetenekli bir ekibe katılmaktan memnuniyet duyacağım. Bu adaylıkla Biden yönetimi ABD dış politikasının partizan olmayan geleneğini teyit etmiş oldu. Önceki görevlerimin ardından Kongre’nin ABD dış politikasında oynadığı rolü çok iyi anlıyor ve bu noktadaki işbirliğini dört gözle bekliyorum.”

”İki ülke için de önemli olan bir zamanda, etkisi büyük bir görev” yorumunu yapan Flake, ”Eşim Cherly ve ben, Türkiye’nin sıradışı insanlarını tanımayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

Türkiye-ABD ilişkileri

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde son birkaç yıldır önemli ve çözümü güç sorunlar bulunuyor. Türkiye’nin bir NATO ülkesi olarak Rusya’dan S-400 hava savunma füzelerini satın alması Beyaz Saray ve Kongre’de öfke yaratmıştı. ABD Türkiye’yi ortağı olduğu F-35 savaş uçağı programından uzaklaştırmıştı.

ABD’nin önceki başkanları Türkiye ile ilişkilerin bozulmaması için hassas bir konu olan 1915 yılındaki Ermeni katliamlarının ‘soykırım’ olarak tanınmasından kaçınırken, Biden nisan ayında ‘soykırım’ ifadesini kullanmıştı.

Haziran ayında da iki lider ‘nihayet’ görüşebilmişti. ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmesi sonrası ‘çok iyi bir görüşme yaptığını’ belirtmişti. Erdoğan da ‘çözülemeyecek bir mesele olmadığını’ söylemişti.