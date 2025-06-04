bianet editörü Tuğçe Yılmaz serbest bırakıldı.

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Yılmaz, kendisine Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken Kadıköy’de gözaltına alınmıştı.

Gazeteci hakkında ‘Türkiyeli Ermeni gençler anlatıyor: 109 yıldır süren yas‘ başlıklı haberi nedeniyle 18 Mart’ta soruşturma başlatıldı. Söz konusu dosyanın iki gün önce mahkemeye gönderilerek dava açıldığı öğrenildi. Yılmaz’a dava hakkında daha önce bir bilgi verilmedi.

bianet’in aktardığına göre Türk Ceza Kanunu’nun 301’nci maddesi kapsamında gözaltına alınan Yılmaz, İstanbul Adliyesi’nde savcılık ifadesini verdikten sonra serbest bırakıldı.

TCK’nın 301’nci maddesi şöyle:

“Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”