bianet editörü Tuğçe Yılmaz gözaltına alındı

bianet editörü Tuğçe Yılmaz Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolünde gözaltına alındı.
bianet‘in haberine göre Yılmaz, akşam saatlerinde Kadıköy İskelesi’nde GBT sırasında polislerce ifadesi alınmak üzere Kadıköy İskele Polis Karakolu’na götürüldü.
Yarın İstanbul Anadolu Adliyesinde savcılık ifadesinin alınması beklenen YIlmaz bu gece karakolda tutulacak.
Yılmaz hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 301’nci maddesi kapsamında işlem yapılacağı öğrenildi, ancak dosya içeriğini Yılmaz’ın avukatının görmesine izin verilmedi.