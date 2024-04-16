Beypazarı: Değerlerimiz parametrelere uygun

Maden suyu üretecisi Beypazarı, ‘belirlenen parametrelerin tamamında uygun değerler içinde bulunduğunu’ bildirdi.

Fotoğraf: Beypazarı

İsviçre Beypazarı’nın bir partisinde ‘çok yüksek’ miktarda bor saptandığını duyurmuş, bu nedenle halka uyarıda bulunulmuştu.

Beypazarı’nın açıklamasında, Sağlık Bakanlığı denetimine dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

“İçme suyundaki bor için sağlık temelli düzenleyici sınırlar Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2,4 mg/L, Avustralya Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Konseyi tarafından 4 mg/L ve Avrupa Birliği tarafından 1 mg/L olarak belirlenmiştir.

ABD Çevre Koruma Ajansı’ysa içme suyundaki bor için bir düzenleyici sınırlama belirlememiş ancak ömür boyu sağlık danışma değerini 5 mg/L olarak belirlemiştir.

Dünya Sağlık Örgütü ve ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından belirlenen parametrelerin tamamında uygun değerler içinde olduğumuzu vurgularız.

Önceki yıllarda İsviçre akredite analiz laboratuvarı EUROFİNS tarafından yapılan bor analiz sonucunu da paylaşarak, şeffaf ve doğru bilgi aktarımını sağlamaya önem verdiğimizi belirtmek isteriz (Analiz sonucu sapma değeriyle birlikte 0,80 mg/lt ye denk gelmektedir).”