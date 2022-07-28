Beyonce’nin yeni albümü yayınlanmasına saatler kala sızdı

Beyonce’nin merakla beklenen albümü ‘Renaissance’ yayınlanmasına 36 saat kala sızdı.

Fotoğra: Carlijn Jacobs

Bol Grammy ödüllü, ABD’li şarkıcı Beyonce yedinci albümünden ilk tekliyi haziranda çıkarmıştı. ‘Break My Soul’ çalışanların yaşadığı tükenmişlik sendromuna değinmesiyle ‘istifaya çağrı’ niteliğinde algılanmış ve milyonların hislerine tercüman olmuştu.

Bu gece yarısından sonra yayınlanacak albüm sızdığına dair bilgiler sosyal medyada dolaşmaya başladı ve Variety şarkıların yüksek kalitede ses dosyalarını internette kolayca bulabildiğini yazdı.

Bazı paylaşımlarda Avrupa’da albümün CD kopyalarının satıldığı görüldü.

Beyonce ve albümün dağıtımcısı Columbia Records Variety’nin görüş isteğine geri dönmedi.

İşlerini gizli gizli yürütebilmesiyle tanınanan (bkz. 2013’te kendi adını taşıyan albümünü sürpriz şekilde yayınlaması) Beyonce’nin sızıntı haberi hayranları için şaşırtıcı oldu.