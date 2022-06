Kraliçe geri döndü: Beyonce yeni şarkısını yayınladı

Popun parlak yıldızlarından Beyonce, önümüzdeki ay çıkacak Renaissance albümünden ilk şarkıyı yayınladı. Şarkıcı yeni albüm için Britanya Vogue’una kapak oldu.

‘Queen Bey’ lakaplı, 28 Grammy ödüllü Beyonce, resmi adıyla Beyonce Giselle Knowles-Carter, önümüzdeki ay piyasaya çıkacak yedinci albümünden ‘Break My Soul’ adlı şarkıyı pazartesiyi salıya bağlayan gece sosyal medyadan yayınlayacağını duyurmuştu.

Beklenen şarkı, yıldızın anons ettiğinden üç saat önce kocası Jay-Z’nin sahibi olduğu müzik yayını platformu Tidal‘da yayınlandı.

Single Ladies, Run the World, Crazy in Love gibi şarkılarıyla hemen herkesin kulağında yer edinen 41 yaşındaki şarkıcı, elektronik dans müziği tınılarındaki Break My Soul’u şarkı sözleriyle birlikte kendi Youtube kanalına da aldı.

Britanya Vogue’un kapağında

Beyonce albüm tanıtımı için görkemli bir moda çekimiyle Britanya Vogue’un kapağında da yer aldı.