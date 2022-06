Analiz: Tüm çalışanları istifaya çağıran Beyonce, zamanın ruhunu yansıtıyor

Finans muhabiri Greg Iacurci, Beyonce’nin yeni şarkısının yükselen ‘Büyük İstifa’ hareketine göndermeler yaparak zamanın ruhunu yansıttığını yazdı.

Fotoğraf: Reuters

Beyonce, Pazartesi günü yeni teklisi ‘Break My Soul’u yayımladı. Şarkı, pandemi döneminde ABD’den başlayan ‘Büyük İstifa’ hareketine göndermeler yaparak çalışanların yaşadığı tükenmişlik sendromundan bahsediyor.

‘Büyük İstifa’, ABD’de aşı programlarının Covid-19 pandemisini kontrol altına almasıyla birlikte başlayan güçlü işgücü talebi ve düşük işsizlik oranlarının kaydedildiği 2021 baharından itibaren çalışanların istifa eğilimlerinin arttığı dönemi anlatıyor.

CNBC’de kişisel finans konularında yazan Greg Iacurci analizinde “‘Büyük İstifa’ zamanın ruhunun bir parçası, kanıt arıyorsanız Beyonce’ye sorun” dedi.

Greg Iacurci, ‘Beyonce’nin işten ayrılmaya yaptığı övgünün, ABD ekonomisinin pandemi dönemindeki durgunluğun ardından daha geniş bir şekilde yeniden açıldığı 2021 baharında başlayan Büyük İstifa’nın son kültürel referansı’ olduğunu yazdı.

Iaurci analizine şöyle devam etti: “O zamandan beri Amerikalılar sosyal medya sitesi TikTok’u, işlerini halka açık bir şekilde bırakmak için ‘Quit-Tok’ olarak adlandırıyor. Popüler bir Reddit forumunda, kullanıcılar patronlarla istifa hikayeleri paylaşıyor.”

İş bulma sitesi Indeed’de ‘Büyük İstifa fenomeninin zamanın ruhuna ne ölçüde sızdığını görmek ilginç’ diye yazan Nick Bunker’a atıfta bulunan Greg Iaurci, yazısında “Beyonce’nin şarkısının işgücü piyasasında ve toplumda neler olduğunu yansıtan, insanların işini bırakmasıyla ilgili daha geniş bir kamuoyu farkındalığının veya tartışmanın bir örneğidir” dedi.

Şarkı: Lanet olsun beni çok çalıştırıyorlar!

Greg Iaurci yazının devamında bir çalışanın ağzından yazılan şarkı sözlerine yer verdi:

“Ve işimi bıraktım / Yeni bir hamle yapacağım / Lanet olsun beni çok çalıştırıyorlar / Dokuzda iş başı / Derken saat beşi geçmiş / Sinirlerimle oynuyorlar / İşte bu uykumu gece uykumu kaçıran”

“And I just quit my job / I’m gonna find new drive / Damn they work me so damn hard / Work by nine / Then off past five / And they work my nerves / That’s why I cannot sleep at night.”

Beyonce beni istifaya çağırıyor

Greg Iaurci, şarkının duyulmasından sonra birçok kişinin ‘Büyük İstifa’ya atıfta bulunarak yaptığı paylaşımlardan örnek verdi.

Bir çalışanın “Bir saattir işteyim, Beyonce’nin neden ‘İşi bırak’ dediğini anlıyorum” diye yaptığı paylaşımı gösterdi.

An hour into the work day and I see why Beyoncé told me to quit my job. — The Gentleman’s View (@flyyellowbwoy) June 21, 2022

Serbest çalışanların işlerini pazarladıkları Fiverr platformu, şarkıdan bahsederek “Beyonce işlerimizden istifa etmemizi ve kendi belirlediğimiz şartlarda çalışmamızı söylüyor, kadını duydunuz” dedi.