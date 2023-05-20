Beyoncé ve Jay-Z, Kaliforniya’nın en pahalı evini aldı

Beyoncé ve Jay-Z, Malibu’daki okyanus manzaralı malikaneyi alarak eyaletin emlak rekorunu da kırdı.

Beyonce ve Jay-Z (solda) artık Kaliforniya’nın en pahalı evinin sahibi

Müzik dünyasının en güçlü çiftinin yeni eviyle ilgili detaylar, kulağı delik Hollywood haberleri sitesi TMZ’de yer aldı.

Buna göre çift 40 bin metrekarelik alana yayılan evi 200 milyon dolara (yaklaşık 4 milyar lira) satın aldı. Böyleye 2021’de yine aynı bölgede Marc Andreessen’ın aldığı evin 177 milyon dolarlık fiyatını geçerek Kaliforniya’nın en pahalı evi oldu.

Bundan 20 yıl önce sanat koleksiyoncusu William Bell tarafından 14,5 milyon dolara satın alınan malikane ev, sahibinin isteği üzerine Pritzker ödüllü Japon mimar Tadao Ando tarafından minimalist tarza yenilenmiş.

Okyanusa bakan çimenlik alanda altı yapıdan oluşan malikanenin verandaları yüzme havuzuna açılıyor. Malzeme olarak cam ve taş öne çıkıyor.

Paradise Cove bölgesindeki malikanenin bir özelliği de bugüne kadar çok az görüntülenebilmiş olması.