Beştaş’tan Yeşil Sol’un Erzurum’dan vekil çıkarmasına ‘üzülen’ İYİ Partili Cinis’liye: Durumunuz vahim

Yeşil Sol Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, ‘HDP’nin Erzurum’dan milletvekili çıkarmasına üzülen’ eski İYİ Parti Erzurum milletvekili Naci Cinisli’ye “Demokrasiden anladığınız ifade ettiğiniz şey ise durumunuz vahim gerçekten” diye cevap verdi.

Görsel: AA / İYİ Parti

Canisli, Twitter’dan Yeşil Sol Parti’nin Erzurum’dan milletvekili çıkarmasına ‘şaşırdığını ve üzüldüğünü’ yazdı: “HDP Erzurum’dan Milletvekili çıkardı, ülkede kimsenin umurunda değil. Bu hadise #Erzurum için bir travma, Türkiye için alarm zilidir. Sebepleri iyi anlaşılmalıdır. Erzurum’un önemi yalnızca tarımı, hayvancılığı, Palandöken Dağı değildir.

Erzurum’un asıl önemi derin jeopolitik konumu ve tarihi milli siyasi hafızasıdır. Devlet kuran şehrin yüzlerce yıldır 2000 m. rakımda vatan bekçiliği yaptığını kimse unutmamalıdır. Erzurum’un derin stratejik önemini hiçe saymak idarecileri ileride vebal altında bırakır. Allah devleti, milleti korusun.”

‘Erzurum halkının sizlerin duyuramadığı sesi olacağız‘

Bunun üzerine Yeşil Sol’lu Beştaş, tweet’i alıntılayarak şunları dedi: “Yanlış, HDP Erzurum’dan milletvekili çıkarmadı. Erzurum halkı Yeşil Sol’dan iradesini ortaya koydu. Demokrasiden anladığınız ifade ettiğiniz şey ise durumunuz vahim gerçekten. Neyse öğreneceksiniz demokrasiyi de, halk iradesini de. Merak etmeyin. Erzurum halkının teveccühüne layık olmaya çalışacak ve sizlerin duyuramadığı sesi olacağız.”