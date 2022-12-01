Üniversiteye saldırıları anlatan HDP’li Beştaş’a hakaret: Suç duyurusunda bulunacak

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, öğrenci olmayan grupların üniversitelere girerek öğrencilere saldırdığını anlattığı videoya gelen yorumların ardından suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

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HDP’li Meral Danış Beştaş, son dönemlerde öğrencilerin üniversitelerde saldırıya uğramasını TBMM’de gündeme getirdi.

Beştaş’ın, “Kendilerini milliyetçi ve ülkücü olarak adlandıran gruplar üniversitelerde sol, sosyalist, muhalif öğrencilere saldırıyor. Saldırganlar öğrenci değil… Bunların kim oldukları derhal açığa çıkarılsın! Saldırganları kollamayın” diyerek Twitter’da paylaştığı videoya gelen yorumlarsa dikkat çekti.

Yorumlarda hedef alınan Beştaş, söz konusu paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirterek ikinci bir mesaj paylaştı: “Aşağıdaki paylaşımımın altına yazılanlar, paylaşım yapanlar alenen söylediklerimi doğruluyor ve suç ikrarında bulunuyor. Hepiniz hakkında tek tek suç duyurusunda bulunacam. Ve savcılara da buradan suç duyurusu yaptığımı ayrıca bildiriyorum. Bu memleketin sahibi değilsiniz.”