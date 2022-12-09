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Yaramazlara biraz batar!

‘Beşli çete’ye kıyakları unutan Nebati, ‘adil vergi sistemi’nden dem vurdu

Muhalefetin ‘beşli çete’ dediği şirketlere sağlanan milyarlarca liralık vergi kıyaklarını ‘unutan’ Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ‘daha adil bir vergi sistemi’ oluşturmaya dair gayretlerini anlattı.

Bakan, amaçlarının vergi cezaları kesmek değil, vergiye özendirmek olduğunu da söyledi.


Nebati, ‘adil vergi sistemi’ için çalıştıklarını söyledi. (YouTube)

AKP döneminde devlet imkanlarıyla zenginleştirilen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından haksız kazanç sağladıkları için ‘beşli çete’ olarak adlandırılan Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Grup, Kolin Holding ve Makyol Grubu’na sağlanan vergi silme ya da 20-30 yıl erteleme imkanları Türkiye gündemine sık sık geliyor.

Öte yandan Türkiye’de vergi geliri dolaylı vergilerle ücretli çalışanlar üzerinden elde ediliyor. Kimi zaman bu vergiler, ürün maliyetinin üç katına kadar çıkabiliyor.

Nebati’nin bugünkü sosyal medya paylaşımının konusu da ‘vergi’ydi.

Bakan, bu yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek sayıdaki denetimini yaptıklarını ama bunlarda ceza kesmek yerine ‘vergiye özendirmeye’ gayret ettiklerini anlattı, ‘daha adil bir vergi sistemi’ oluşturduklarını iddia etti.

Bakan Nebati’nin paylaşımları şöyle:

*Kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi kaçakçılığını önlemek ve ekonomik büyümeyi desteklemek için yoğunlaştırdığımız vergi incelemesi ve denetimlerle Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek sayıda denetimini gerçekleştirdik.

*Geçen yıl tamamlamış olduğumuz vergi inceleme ve denetim sayısının 3 katını da aşarak göreve geldiğimizde belirlediğimiz 1 milyon mükellef nezdinde denetim hedefine bugün itibarıyla ulaştık.

*Yaptığımız vergi incelemeleri ve denetimlerde ceza kesmeyi değil rehberlik ederek vergiye gönüllü uyumu artırmayı, vergi kayıp ve kaçağını engelleyerek daha adil bir vergi sistemi inşa etmeyi ve mükellef haklarını da gözeterek her bir vatandaşımızın hakkını korumayı amaç edindik.

*Yürütülen vergi incelemeleri ve denetimlerde bir milyon hedefine bizi ulaştıran Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız Vergi Müfettişleri ile Gelir İdaresi Başkanlığımız bünyesindeki tüm çalışma arkadaşlarıma özverili ve yoğun çalışmaları için teşekkür ediyorum.

*Kayıt dışı ekonomi, piyasa bozucu faaliyetler ve vergi kaçakçılığıyla mücadele için vergi incelemeleri ve denetimlerle her zaman olduğu gibi bundan sonra da sahada olmaya devam edecek, çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

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