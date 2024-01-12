Beşiktaş ‘olası’ bir transfer yasağının önüne geçti

Beşiktaş, eski futbolcusu Victor Ruiz Torre’ye 2,7 milyon avro (89,2 milyon lira) tazminat ödedi.

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Beşiktaş’ın eski futbolcusu Victor Ruiz Torre, ücretinin süresinde ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini feshetmiş ve olay Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) taşınmıştı.

22 Aralık’ta Beşiktaş’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamaya göre CAS, Beşiktaş’ı Torre’ye tazminat ödemeye mahkum etmişti.

Beşiktaş’ın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre tazminat ödendi ve olası bir transfer yasağının önüne geçildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

*Kulübümüzle profesyonel futbolcu Victor Ruiz Torre arasında 7 Ağustos 2019’da imzalanan, 31 Mayıs 2022 bitiş tarihli sözleşme çerçevesinde, oyuncunun 489 bin Euro tutarındaki ücretinin süresinde ödenmemesi nedeniyle oyuncu sözleşmesini 15 Temmuz 2020 tarihinde tek taraflı olarak feshetmiştir.

*22 Aralık 2023’te şirketimizce KAP’ta açıklandığı üzere, taraflar arasındaki uyuşmazlığa ilişkin olarak Spor Tahkim Mahkemesi tarafından 20 Aralık 2023’te verilen karara göre, şirketimizin Victor Ruiz Torre’ye bakiye ücret ve fesih tazminatını yıllık 5% faizi ile ödemesine karar verilmiştir.

*Kulübümüz bu doğrultuda; futbolcunun bakiye alacağı kapsamında 270 bin avro ve vade tarihlerinden ödeme tarihine kadar işleyen yıllık yüzde 5 faizini, fesih tazminatı kapsamında 2.048.538,93 avro ve bu tazminat tutarına 22 Temmuz 2020 tarihinden ödeme tarihine kadar işleyen yıllık yüzde 5 faizini, yargılama gideri kapsamında 6.000 CHF ile birlikte toplamda 2.728.838 avro ödeyerek uyuşmazlık dosyasını kapatmış ve olası bir transfer yasağının önüne geçmiştir.