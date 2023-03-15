Beş yunusun öldüğü Marmaris’teki yunus parkı kapatıldı

Yunuslara Özgürlük Platformu, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Onmega Yunus Gösteri ve Terapi Merkezi’nin kapatıldığını duyurdu.

Hayatını kaybeden Splash adlı yunus. (Fotoğraf: Yunuslara Özgürlük Platformu)

Yunuslara Özgürlük Platformu, 24 Temmuz 2022’de Marmaris Onmega Dolphin Park’ta Splash adlı yunusun hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Bu, tesiste kısa bir zaman dilimindeki dördüncü yunus ölümüydü.

Tesiste kalan iki yunussa Antalya’daki bir yunus parkına satılmıştı. Tepkiler sonrasında park kapatıldı.

Konuyla ilgili Yunuslara Özgürlük Platformu’nun açıklaması şöyle: “Bu karanlık günlerde nefes gibi bir haberimiz var: Art arda beş yunusun öldüğü Marmaris’teki Onmega Yunus Gösteri ve Terapi Merkezi​, Yunuslara Özgürlük Platformu​​ ve Hayvan Hakları İzleme Komitesi olarak başlattığı​mız​ hukuki mücadele ve artan kamuoyu baskısı sonucu kapatıldı​!

Yasadışı inşa edilen platformların kaldırılması için yetkili kurumların açtığı davanın tesis aleyhine sonuçlanmasıyla deniz içindeki tüm yapılar da söküldü. ​Hayatta kalan ​ve aylar önce Antalya’daki bir yunus parkına satılan ​iki yunus​un sağlığından​ ise​ şüphe ediyoruz.”

Yasadışı inşa edilen platformların kaldırılması için yetkili kurumların açtığı davanın tesis aleyhine sonuçlanmasıyla deniz içindeki tüm yapılar da söküldü. ​Hayatta kalan ​ve aylar önce Antalya'daki bir yunus parkına satılan ​iki yunus​un sağlığından​ ise​ şüphe ediyoruz. pic.twitter.com/zRwXifvd9k — Yunuslara Özgürlük (@ozguryunuslar) March 14, 2023

Söz konusu parkın kapatılmasıyla Türkiye’de, Antalya’da dört, İstanbul’da ikişer ve Muğla ile Aydın’da birer tane olmak üzere dokuz adet yunus parkı kaldı.

Türkiye, bu sayıyla Avrupa’da en çok yunus parkı olan ülke.