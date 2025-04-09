Berkin Elvan'ın annesi ve babasına 'cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası

Gezi eylemlerinde biber gazı fişeğiyle öldürülen Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan’la, babası Sami Elvan’a ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten hapis cezası verildi.

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Elvan çiftine ,oğullarının öldürülmesiyle ilgili dava sonrasındaki açıklamaları gerekçe gösterilerek ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla dava açılmıştı.

Davanın 10’uncu duruşması İstanbul 43’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada Elvan çiftiyle, avukatları Yalçın Deniz Özen hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Elvan çiftinin beyanlarının ifade özgürlüğü kapsamında olmadığını belirterek, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten cezalandırılmasını talep etti.

‘Hakaret etmedim, isyanımdı’

MLSA‘in aktardığına göre anne Elvan, mütalaya karşı şunu söyledi:

“Ben hakaret etmedim o benim feryadım, isyanımdı. 11 yıl oldu, çocuğuma hasretim. Benim çocuğum ne yaptı? Daha 14 yaşındaydı. Bana yapılan hakaretleri görmezden geliyorlar. Küfür, hakaretlere maruz kaldım, yetmedi evimi aradılar.”

Baba Elvan’sa şunu dedi: “11 yılda hayatım değişti, şu an halen çocuğuma özlem duruyorum. Evladım yok, kararı vicdanınıza bırakıyorum. Polis mi gönderiyorsunuz ne gönderiyorsanız gönderin, kelepçe takıyorsanız takın.”

Özen, müvekkillerini “Müvekkillerin beyanları ifade özgürlüğü kapsamındadır. (Cumhurbaşkanı) Tayyip Erdoğan’ın bu olaydaki hukuki sorumluluğunu işaret etmekten ibarettir” diye savundu.

Son sözleri sorulan Elvan çifti “Kararı vicdanınıza bırakıyorum. Beraatimizi talep ediyoruz” dedi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme anne Elvan’a 11 ay 20 gün, baba Elvan’a 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.