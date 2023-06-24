Berkan Gültekin: İktidarın sokak korkusu biteceğe benzemiyor

Seçim bitti ama iktidarın sokak korkusu biteceğe benzemiyor. Şimdilerde muhaliflerin sözleri bağlamından koparılarak sokak korkusunu toplumda canlı tutma amacıyla özel bir operasyon yürütülüyor. İktidar medyasının işi görece rahat. Çünkü ana akım muhalefet, siyaseti genel merkezlerde uzman ekiplerin ürettiği sihirli formüllere sıkıştırdığı ve kurtuluşu bireysel performanslarda aradığı için, iktidarın çölleştirdiği politik atmosferde demokrasinin ne olup ne olmadığını, halkın örgütlülüğünün demokrasilerdeki vazgeçilmez yerini, protesto etme hakkının da oy kullanmak gibi demokrasinin ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatan gazetecilerle uğraşıyorlar sadece.

Bu operasyona henüz seçimler bitmeden başlandı. Seçim gecesi Fox TV’de değerlendirmeler yapan ve yerinde tespitlerle demokrasinin birkaç yılda bir oy vermekten çok daha fazlası olduğunu vurgulayan gazeteci Çiğdem Toker’in sözleri, “CHP yandaşı gazeteci Çiğdem Toker’den skandal ‘sokak’ çağrısı: Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihi zaferini hazmedemeyen Toker, ‘Demokrasi sandıktan ibaret değildir. Demokratik protestoları kriminalize etmememiz lazım’ diye konuştu” gibi ifadelerle servis edildi kamuoyuna.

Berkan Gültekin’in yazısı