Berat Albayrak istinaftan eli boş döndü

Eski bakan Berat Albayrak, e-mail ve yazışmalarını haberleştiren gazetecilerin cezalarına itiraz ettiği istinaf mahkemesinden eli boş döndü.

Fotoğraf: Evrensel (Arşiv)

Hacker grubu RedHack, 23 Eylül’de 2016’da Albayrak’ın kişisel Gmail, Yahoo ve iCloud hesaplarını ele geçirdiğini duyurmuş, 27 Eylül’de de e-maillerini sızdırmıştı. Anaakım medya sızıntıyı görmezden gelirken Diken dahil bazı mecralar haber değeri gördüğü bazı emailleri haberleştirmişti.

Diken’de 30 Eylül’de Tunca Öğreten imzasıyla yayınlanan haberde şöyle deniyordu: “RedHack’in sızdırdığı maillere göre Kürdistan Bölgesel Yönetimi petrollerini taşıyan Powertrans adlı şirkette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ‘söz sahibi’; öyle ki işe alınacak personelden işçilerin günlük yemek giderine kadar her şey kendisinin onayına sunuluyor.”

Oysa o güne kadar Albayrak şirketle herhangi bir bağı bulunmadığını savunmuştu.

25 Aralık’ta Öğreten ve emailleri haberleştiren Ömer Çelik dahil altı gazeteci gözaltına alındı. 17 Ocak 2020’de gazeteciler ‘terör örgütüne üye olmak’, ‘terör propagandası yapmak’ ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymaya teşebbüs etmek’le suçlandı. Derya Okatan, Metin Yoksu ve Eray Saygın tutuksuz yargılanmak üzere salıverilirken Öğreten, Çelik ve Mahir Kanaat tutuklandı. Çelik 24 Ekim’deki ilk duruşmada tahliye edildi. Öğreten ve Mahir tam 323 gün hapiste kaldıktan sonra 6 Aralık 2017’de yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün imza şartıyla tahliye edildi. Diğerlerinin de yurt dışı çıkış yasağı hariç adli kontrol şartı kaldırıldı.

31 Aralık 2021’de İstanbul 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tutuksuz yargılanan gazetecileri ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymaya teşebbüs etmek’ suçlamasıyla bir yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırdı. Derya Okatan’ın beraatına karar verdi. Gazeteciler diğer tüm suçlamalardan beraat etti.

Ancak Albayrak bu yılın başında cezaları az bularak mahkeme kararını istinafa taşıdı. Albayrak’a göre gazeteciler ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘terör propagandası’ndan da ceza almalıydı.

Cezalar onandı

İtirazı değerlendiren İstanbul 27’nci Ceza Dairesi, cezaları bugün onadı.

Daire, Albayrak’ın ‘suçtan zarar görmediğini’ ve bu nedenle davaya katılma hakkının da bulunmadığına hükmetti: “Sanıkların üzerine atılı suçlardan açılan davada zarar gören sıfatı bulunmayan ve bu suçtan davaya katılma hakkı bulunmayan Katılan Berat Albayrak Vekilinin istinaf kanun yoluna başvurma hakkı bulunmadığı anlaşıldığından 5271 sayılı CMK’nun 279/1-b maddesi uyarınca İSTİNAF BAŞVURUSUNUN REDDİNE…”

Beraatler bozuldu

Daire, Okatan’a ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmeye veya yaymaya teşebbüs etmek’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla, Sargın’a ise ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla verilen beraat kararlarını ise bozdu.

Dosya yeniden yargılama için İstanbul 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilecek.