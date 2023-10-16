Belçika-İsveç maçı ‘terör saldırısı’ gerekçesiyle askıya alındı

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri’nde Belçika ile İsveç arasındaki karşılaşma, ‘terör saldırısı’ gerekçesiyle askıya alındı.

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Maç başlamadan hemen önce Brüksel’de iki İsveç taraftarının silahlı saldırı sonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle Belçika ile İsveç arasındaki futbol karşılaşmasına devam edilmedi.

UEFA’dan yapılan açıklamada, ilk devresi tamamlanan maçın ‘terör saldırısı olasılığı’ gerekçesiyle askıya alındığı belirtildi. Kararın, iki takımın onayı ve güvenlik güçleriyle yapılan görüşmenin ardından verildiği de vurgulandı.

AA’nın İsveç basınında aktardığına göre İsveçli milli oyuncuların maçın ikinci yarısına çıkmama yönündeki taleplerini hakeme ilettiği, Belçikalı oyuncuların da bu duruma onay verdiği bildirildi.

Belçika basınındaysa saldırganın henüz yakalanamaması nedeniyle hoparlörden taraftara tribünlerde kalmaları yönünde çağrıda bulunulduğu ifade edildi.

Maçın oynandığı Kral Baudouin Stadyumu’na 5 kilometre mesafede düzenlenen saldırıda, kaç kişinin yaralandığına ilişkin bilgiye de henüz ulaşılamadı.

İsveç’in 15’inci dakikada Gyökeres’in golüyle öne geçtiği mücadelede, Belçika 31’inci dakikada Lukaku’nun penaltıdan ağları sarsmasıyla skoru eşitlemiş ve ilk yarı, 1-1 eşitlikle sona ermişti.