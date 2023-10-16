Brüksel’de silahlı saldırı: En az iki ölü

Belçika’nın başkenti Brüksel’de iki kişi silahlı saldırıda öldürüldü.

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BBC Türkçe’nin haberine göre savcılık sözcüsü, soruşturma başlatıldığını söylerken, saldırganın neden ateş açtığı konusunda herhangi bir şey söylemedi.

Belçika medyası, kurbanların İsveçli olduğunu söylüyor.

İsveç Milli Takımı, Euro 2024 eleme grubu karşılaşmasında, Belçika’yla oynuyor, ancak kurbanların maç için Brüksel’de olup olmadıkları belirsiz.

Saldırganın yerel saatle 19:00 civarında, kent merkezindeki D’Ypres bulvarında düzenlediği saldırıda otomatik bir tüfek kullandığı ve kaçtığı bildiriliyor.