Belçika dışişleri bakanı hasta eşiyle ilgilenmek için istifa etti

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sophie Wilmes, beyin kanseri teşhisi konulan kocasıyla ilgilenmek için resmi olarak istifa etti. Wilmes, nisanda aynı nedenden dolayı görevlerini geçici olarak bırakmıştı.

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Ülkede aylarca hükümetin kurulamadığı 2019-2020 döneminde oluşturulan geçici hükümetin başbakanlığını yapan ve bu görevle ülkenin ilk kadın başbakanı olan Wilmes, sonrasında başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı olmuştu. Wilmes, nisanda, eşinin hastalığından dolayı yaz sonuna kadar görevden ayrılacağını ve bu sürenin sonunda ailesiyle durum değerlendirmesi yapacağını açıklamıştı.

Wilmes, o dönem, kararı başbakana danışarak aldığını belirtmişti. Başbakan Alexander De Croo da talebi saygıyla karşıladığını; Wilmes’in şimdilik başbakan yardımcılığı ve dışişleri bakanlığından istifa etmeyeceğini söylemişti.

‘Eşime destek olmak istiyorum’

Wilmes, nihai kararını dün kamuoyuyla paylaştı: “Eşimin hastalığı, zorlu bir savaş gerektiriyor. Bu süreçte eşime ve çocuklarımıza destek olmak istiyorum ancak hükümetteki mevcut görevlerim bunu yapmama izin vermiyor. Tedavi sürecinde eşimin yanında olmak istiyorum.”

Başbakan, Wilmes’i destekliyor

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, dışişleri bakanını kaybetmenin üzüntüsünü yaşasa da Wilmes’in kararını saygıyla karşıladığını açıkladı.

De Croo, Twitter’dan “Seçimine hayranlık duyuyorum. Girdiğin savaşta arkandayız. Bu kesinlikle bir veda değil” dedi.

Bewondering voor de persoon die je bent en de keuze die je maakt @Sophie_Wilmes.



Wij staan achter jou in de strijd die je samen met Christopher voert.



Dank voor je toewijding en inzet de voorbije jaren. Dit is geen vaarwel, till we meet again! pic.twitter.com/Iy1TDoL4OY — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) July 14, 2022

Wilmes’in yerine Cezayir asıllı gazeteci bakan

Sophie Wilmes’ten boşalan dışişleri bakanlığı görevine, Cezayir asıllı bir aileden gelen 52 yaşındaki gazeteci Hadja Lahbib atandı.

Göçmen bir ailenin çocuğu olarak 21 Haziran 1970’te Belçika’da doğan Lahbib, Brüksel Özgür Üniversitesi’nde gazetecilik eğitimi aldı.

Belgesel yapımcılığı ve yönetmenliği de yapan Lahbib, uzun süre Fransızca yayın yapan devlet televizyonu RTBF’de haber sunuculuğu yaptı.

Afganistan ve Orta Doğu uzmanı olan Lahbib, bir süre özel elçilik görevinde de bulunmuştu.