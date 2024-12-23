Belarus cumhurbaşkanı Ukrayna konusunda 'iyimser': Avrupa biz olmadan var olamaz

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna’yla ilişkilerin normalleşeceğini belirterek “Avrupa biz olmadan var olamaz” dedi.

Aleksandr Lukaşenko (ortada). Fotoğraf: Wikimedia Commons

Lukaşenko, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’i kabulünde yaptığı konuşmada Moskova’nın Belarus halkı için önemine dikkati çekti.

Yılbaşında ülkesinden Moskova’ya pek çok kişinin gezmeye gittiğini belirten Lukaşenko, Brest şehrine Minsk üzerinden yol bağlantısının Rusya, Belarus ve Ukrayna halkları için önemli olduğunu savundu.

70 yaşındaki siyasetçi şunları söyledi:

“Er ya da geç Avrupa’nın bize açılacağını düşünüyorum. Avrupa, Rusya olmadan var olamaz, biz (Belarus) olmadan var olamaz. Bu nedenle iyi otoyollara ihtiyaç var. Böylece Belaruslular hızla Moskova’ya gidebilsin ve gelebilsinler.”

Rusya ile Belarus başkentlerinin iyi otoyollarıyla bağlanırken St. Petersburg’u da unutmamak gerektiğini vurgulayan Lukaşenko konuşmasına şöyle devam etti:

“Kiev’in zamanla sakin bir şekilde bizimle çalışacağını düşünüyorum. Neticede biz insanız. Hayatta her şey olabilir. Ama onlarla ilişkilerimizi normalleştirebileceğimizi düşünüyoruz.”