Polonya, Litvanya ve Letonya, Wagner nedeniyle Belarus’la sınırları kapatabilir

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, ‘Wagner Grubu’nun dahlinin olduğu ciddi hadiselerin’ yaşanması durumunda Polonya, Litvanya ve Letonya’nın Belarus’a sınırlarını ortaklaşa kapatabileceklerini açıkladı.

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Kaminski, basına yaptığı açıklamasında, Wagner Grubu’nun Belarus’taki varlığı ve güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Wagner Grubu’nun dahlinin olduğu ciddi hadiselerin meydana gelmesi halinde Litvanya ve Letonya ile Belarus’a sınırları kapatacakları uyarısında bulunan Kaminski, bunun “Belarus’un tamamen tecrit edilmesine yol açacağını” ifade etti.

Söz konusu üç ülke, 2023’ün başında Belarus ile bazı sınır kapılarını kapatmış ve ülkeye uyguladığı yaptırımları arttırmıştı.

Belarus sınırından 8 kilometre uzakta bulunan Polonya’nın Terespol kasabası sakinlerinin, Rusya’nın Wagner Grubu paralı savaşçılarının sınırın hemen karşısındaki Belarus’un Brest kasabasına vardıktan sonra düzenli olarak silah atışı sesleri duydukları ve askeri helikopterler gördükleri bildirildi.

Belarus, Wagner Grubu’na ülkeye yerleşmesi önerisinde bulunmuştu

Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun araya girmesiyle sona ermişti.

Prigojin’in, Belarus’a gitmesi sonrasında Wagner’in ülkeye yerleşmesi için öneride bulunan Lukaşenko, Belarus ordusunun, Wagner savaşçılarının tecrübelerinden yararlanabileceğini kaydetmişti.

Wagner’in kurucusu Prigojin, 19 Temmuz’da, paralı savaşçılarının Belarus topraklarına geldiğini bildirmişti.

Belarus ordusunu dünyanın ikinci ordusu yapma sözü veren Prigojin, gerekirse onların yanında yer alacaklarını dile getirmişti.

Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi Yetkilisi Zbigniew Hoffmann, 21 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Wagner varlığının oluşturduğu tehditleri değerlendiren Savunma Bakanlığının, askerleri Belarus sınırına kaydırma kararı aldığını bildirmişti.