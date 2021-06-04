Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bekçi yol verme kavgasında kurşun yağdırdı

İzmir’in Buca ilçesinde görevli bir bekçi, yol verme kavgasında ağabeyine saldıran şahsı boynundan ve bacağından vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan bekçi ve ağabeyi yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Otomobili ile seyir halinde olan Şehmus Devrin, trafikte yol verme meselesi nedeniyle bir başka otomobilin sürücüsü Y.Y. ile tartıştı.

Reklam

Devrin, otomobili ile Y.Y’nin önünü kesti. Araçlarından inen ikili arasındaki tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada, ağabeyinin dövüldüğünü gören Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bekçi A.Y., kavgaya dahil oldu. Kavganın büyümesi üzerine A.Y., belinden çıkardığı tabanca ile Şehmus Devrin’e art arda ateş açtı.

Devrin, kaçmaya çalıştığı sırada boynuna ve bacağına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. A.Y. ve ağabeyi Y.Y. ise otomobille olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Devrin’i ambulansla yakındaki Buca Kadın Doğum ve Kadın Hastalıkları Hastanesi’nin acil servisine götürdü. Devrin doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi.

Reklam

Kaçan bekçi ile ağabeyi olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıkta bir otomobilde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen iki kişinin daha yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada bekçi A.Y.’nin olay yaşandığı sırada istirahatli olduğu belirtildi.

SON HABERLER

Ağaç ve orman

Hep denir ya, “Çocukluk arkadaşınız olunca yıllar da geçse kaldığınız yerden devam ediyorsunuz sohbete…”, anlatayım….

Gezi’yi hatırla: İlk kez ne olduğumuzu gerçekten umursamadan bir araya geldik

Gezi sürecinde başta her şey o kadar güzeldi ve sonunda onurumuz öyle çiğnendi ki artık ondan daha sarsıcı bir deneyim yaşamayacağımızı bilmenin verdiği bir rahatlıkla sokağa çıkıyoruz. Gezi’yi bu yüzden seviyorum. Hem bu toplumun bütün bileşenleriyle ilk orada karşılaştım, hem de bu iktidardan yiyeceğim en sağlam tokadı orada yedim. Bu nedenle artık kaybedecek bir şeyim yok.

Başkanlık sisteminin karnesi: Faiz arttı, kur iki katına çıktı, enflasyon daha yüksek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran 2018’de başkanlık sisteminin anahtarını “Bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz” sözleriyle aldı. Erdoğan’ın iki yıl 10 aylık başkanlık serüveninde bugün ne faiz ne de enflasyon o günkü seviyelerin altında. Dolar ve avro ise neredeyse iki katı fiyatta.