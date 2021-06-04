Bekçi yol verme kavgasında kurşun yağdırdı

İzmir’in Buca ilçesinde görevli bir bekçi, yol verme kavgasında ağabeyine saldıran şahsı boynundan ve bacağından vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan bekçi ve ağabeyi yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Otomobili ile seyir halinde olan Şehmus Devrin, trafikte yol verme meselesi nedeniyle bir başka otomobilin sürücüsü Y.Y. ile tartıştı.

Reklam

Devrin, otomobili ile Y.Y’nin önünü kesti. Araçlarından inen ikili arasındaki tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada, ağabeyinin dövüldüğünü gören Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bekçi A.Y., kavgaya dahil oldu. Kavganın büyümesi üzerine A.Y., belinden çıkardığı tabanca ile Şehmus Devrin’e art arda ateş açtı.

Devrin, kaçmaya çalıştığı sırada boynuna ve bacağına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. A.Y. ve ağabeyi Y.Y. ise otomobille olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Devrin’i ambulansla yakındaki Buca Kadın Doğum ve Kadın Hastalıkları Hastanesi’nin acil servisine götürdü. Devrin doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi.

Reklam

Kaçan bekçi ile ağabeyi olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıkta bir otomobilde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen iki kişinin daha yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada bekçi A.Y.’nin olay yaşandığı sırada istirahatli olduğu belirtildi.