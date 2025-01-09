Bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yeni bedelli askerlik ücretini 243 bin 23 lira 44 kuruş olarak açıkladı.

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MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk’ün basın toplantısında açıkladığı yeni ücret 2025’in ilk altı ayında geçerli.

Bedelli askerlik ücreti daha önce 217 bin 871 liraydı.

Suriye’deki gelişmeler

ANKA‘nın haberine göre Aktürk, Suriye’deki gelişmelerle ilgiliyse şöyle konuştu:

* Suriye’de su kaynakları, enerji üretimi ve bölgesel güvenlik açısından stratejik öneme sahip bir nokta olan Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı, terör örgütü PKK/YPG/SDG tarafından son savunma hattı olarak değerlendirilmektedir.

* TSK, Suriye’nin Tişrin Barajı bölgesinde PKK/YPG/SDG terör örgütü tarafından gerçekleştirilen, masum sivilleri canlı kalkan olarak kullanma girişimini şiddetle kınamakta ve bu tür eylemlerin akla ve mantığa, uluslararası hukuka, insan haklarına ve insanlığa aykırı olduğunun altını çizmektedir.

* PKK/YPG/SDG’nin Tişrin Barajı bölgesinde sivilleri canlı kalkan olarak kullanması hatta aralarında sivil giyimli terörist grupları da bölgeye sevk etmesi sadece terörist grupların gerçekleştirebileceği bir hareket olup insan hakları ihlali anlamına gelmektedir.

* Bölgedeki gelişmeler, hem Suriye’nin iç güvenliği hem de Türkiye’nin sınır güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. TSK; PKK/YPG/SDG gibi terör örgütlerinin bu tür stratejik altyapıları kullanarak bölgedeki istikrarı bozma çabalarını engellemeye kararlıdır.

‘TSK sınır ötesi operasyonlarını sürdürme azim ve kararlılığında’

* TSK ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak ve ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve halkının barışçıl çözüm arayışlarına saygı göstererek, terörist grupların silah bırakmaması durumunda, sınır ötesi operasyonlarını sürdürme azim ve kararlılığındadır.

* Bu kararlılık, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın meşru müdafaa hakkı ilkesi çerçevesinde, terör örgütlerinin faaliyetlerine son vermek amacıyla bölgede barışı tehdit eden tüm terör unsurları ortadan kaldırılıncaya dek sürdürülecektir.